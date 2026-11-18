Суд в Москве приговорил иностранца к 12 годам за продажу органов малоимущих россиян

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Басманный районный суд Москвы приговорил 42-летнего иностранца Бориса Вольфмана к 12 годам колонии за продажу почек нуждавшихся в деньгах россиян, сообщили в прокуратуре Москвы в среду.

"С учетом позиции гособвинителя суд приговорил Вольфмана к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Он признан виновным по п. "в" ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми, совершенная организованной группой в отношении двух и более лиц в целях изъятия у потерпевших органов), пп. "а", "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам, совершенное организованной группой).

По данным прокуратуры, транснациональная группа, созданная в период с 2006 по 2008 год, "систематически совершала незаконные сделки по изъятию здоровых почек граждан, находящихся в тяжелом материальном положении". Затем органы трансплантировали другим людям за вознаграждение.

Сообщники искали потенциальных доноров, в том числе граждан РФ, размещая объявления в СМИ и интернете, предлагая вознаграждение за изъятие почки. "При этом потерпевших вводили в заблуждение относительно законности и безопасности предстоящих хирургических операций, убеждая в отсутствии негативных последствий для здоровья", - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Далее участники группы организовывали пересечение донорами госграницы транзитом через другую страну в одну из частных медицинских клиник, где проводились операции, уточнили в прокуратуре.

Там пояснили, что "Вольфман участвовал в организации транспортировки, размещения и медицинского обследования жертв перед незаконной трансплантацией". Стоимость каждой сделки по трансплантации почки составляла не менее 80 тыс. евро, средства распределялись между соучастниками.

"В результате трем гражданам РФ был причинен тяжкий вред здоровью в связи с потерей жизненно важного органа", - добавили в прокуратуре.