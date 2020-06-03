Глава МЧС РФ выступил за признание разлива дизтоплива в Норильске федеральной ЧС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Разлив 20 тысяч тонн дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске целесообразно признать чрезвычайной ситуацией федерального характера, заявил глава МЧС РФ Евгений Зиничев в среду на совещании с президентом по ликвидации разлива дизтоплива в Красноярском крае.

Режим ЧС федерального характера дает возможность привлекать к ликвидации ЧС силы и средства федеральных органов исполнительной власти и госкорпораций. При введении режима ЧС федерального характера руководителю субъекта дается возможность обратиться за помощью из резервного фонда правительства РФ, а также делать закупки у единого поставщика (подрядчика, исполнителя).

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" произошла разгерметизация резервуара и разлив горюче-смазочных материалов на проезжую часть технологической дороги, в результате чего загорелся ехавший по ней автомобиль. Всего предположительно разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов на площади около 350 кв. метров.

В Норильске и на Таймыре введен режим ЧС межмуниципального уровня. По официальным данным, в воду и почву попало 20 тыс. тонн нефтепродуктов.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ (отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения, повлекшие причинение вреда здоровью человека или окружающей среде).

Росприроднадзор выявил, что разлившееся дизтопливо попало в воду рек Дандыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. Чтобы остановить распространение нефтепродуктов по водной системе, на реке были установлены боновые заграждения.

Экологи "Гринпис" сообщали во вторник, что авария на ТЭЦ в Норильске стала первой аварией такого крупного масштаба в заполярной Арктике. Сопоставимая по масштабам авария произошла 30 лет назад у берегов Аляски (авария танкера Exxon Valdez).