Второе уголовное дело возбуждено после разлива топлива на ТЭЦ в Норильске

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело о загрязнении вод возбуждено после проверки надзорных органов в связи с разливом нефтепродуктов при аварии на ТЭЦ в Норильске, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Прокуратура вместе с Енисейским управлением Ростехнадзора, ГУ МЧС по Красноярскому краю, территориальным управлением Росрыболовства провела проверку по факту инцидента. "По материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли) и ст. 250 УК РФ (загрязнение вод)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о возбуждении в красноярском главке СКР только уголовного дела о порче земли.

Кроме того, Генпрокуратура взяла под контроль проверочные мероприятия в связи с разливом нефтепродуктов на промплощадке АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК). Гендиректору предприятия объявлено предостережение о недопустимости нарушений при эксплуатации других особо опасных производственных объектов.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" произошла разгерметизация одного из резервуаров и разлив дизельного топлива на проезжую часть технологической дороги, в результате загорелся едущий по дороге автомобиль. Всего предположительно разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов на площади около 350 кв. метров.

По официальным данным, в воду и почву попало 20 тыс. тонн нефтепродуктов. В Норильске и на Таймыре введен режим ЧС межмуниципального уровня.

Росприроднадзор выявил, что разлившееся в результате аварии дизтопливо попало в воду рек Дандыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. Чтобы остановить распространение нефтепродуктов по водной системе, на реке были установлены боновые заграждения. Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора начало проверку происшествия.

Экологи "Гринпис" сообщали во вторник, 2 июня, что ЧП на ТЭЦ в Норильске стало первой аварией такого крупного масштаба в заполярной Арктике. Сопоставимая по масштабам авария произошла 30 лет назад у берегов Аляски (авария танкера Exxon Valdez).

Глава МЧС в среду предложил признать разлив топлива в Норильске ЧС федерального уровня. В свою очередь президент РФ Владимир Путин поручил правоохранительным органам разобраться в задержке информирования об аварии на ТЭЦ.