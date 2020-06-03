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Глава МЧС отправился к месту разлива топлива в Норильске

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Евгений Зиничев вылетает в район ЧС в Норильске, чтобы лично проконтролировать ситуацию с ликвидацией последствий разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3.

Зиничев обратил особое внимание на необходимость в кратчайшие сроки собрать и утилизировать нефтепродукты для минимизации негативных последствий экологического и экономического характера.

В МЧС сообщили, что на месте разлива топлива работает оперативная группа ведомства, оснащенная беспилотными авиационными системами для мониторинга развития ситуации. К четвергу в министерстве рассчитывают нарастить группировку, работающую на месте: авиацией МЧС России в район ЧС будут доставлены сто сотрудников Сибирского спасательного центра.

Подразделения РСЧС уже откачали более 100 тонн нефтепродуктов. Взяты пробы воды в реках Дальдыкан, Амбарная, озере Пясино. Для уточнения обстановки и объема разлива нефтепродуктов привлечена авиация.

В пятницу, 29 мая на ТЭЦ-3 "НТЭК", которая обеспечивает энергоснабжение Норильского промышленного района, произошли разгерметизация бака более чем с 21 тыс. тонн топлива, возник пожар. Загрязняющая жидкость попала в ручей, который впадает в реку Амбарная.

По словам красноярского губернатора Александра Усса, власти из-за отсутствия информации об аварии начали принимать меры только 31 мая, когда картина происшествия стала понятна по записям в соцсетях. Президент РФ Владимир Путин поручил правоохранительным органам разобраться в причинах проблемы с информированием о ЧП.

Возбуждены три уголовных дела, в рамках которых задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ. Расследованием дела занимается центральный аппарат СК, оно поставлено на особый контроль Генпрокуратуры РФ.

Хроника 29 мая – 03 июня 2020 годаАвария на ТЭЦ в Норильске
Норильск ТЭЦ Евгений Зиничев

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