В Норильске задержан начальник цеха на ТЭЦ с разлившимся топливом

Фото: Денис Кожевников/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Третье уголовное дело возбуждено по факту ЧП с крупным розливом нефти на ТЭЦ ("дочка" "Норникеля") в Норильске, сообщает в среду Генпрокуратура РФ.

"По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли), ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), ст. 250 УК РФ (загрязнение вод). В качестве подозреваемого задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК", - сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.

Кроме того, прокуроры объявили гендиректору предприятия предостережение о недопустимости нарушения закона при эксплуатации особо опасных производственных объектов, а местному управлению Росприроднадзора поручено провести на ТЭЦ внеплановую проверку.

По поручению президента РФ ситуация находится под особым контролем Генпрокуратуры РФ, подчеркнули в ведомстве.

Крупная авария

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" произошла разгерметизация резервуара и разлив горюче-смазочных материалов на проезжую часть технологической дороги, в результате чего загорелся ехавший по дороге автомобиль. Всего предположительно разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов на площади около 350 кв. метров.

В Норильске и на Таймыре введен режим ЧС межмуниципального уровня. По официальным данным, в воду и почву попало 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор выявил, что дизтопливо попало в воду рек Дандыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино.

Экологи "Гринпис" сообщали во вторник, что авария на ТЭЦ в Норильске стала первой аварией такого крупного масштаба в заполярной Арктике. Сопоставимая по масштабам авария произошла 30 лет назад у берегов Аляски (авария танкера Exxon Valdez).

Меры с двухдневной задержкой

Президент РФ Владимир Путин в среду провел совещание по ликвидации разлива дизтоплива в Красноярском крае. Губернатор Александр Усс доложил ему, что власти региона отреагировали на эту ситуацию только 31 мая, хотя произошло оно за два дня до этого.

Путин возмутился, что власти Красноярского края отреагировали на чрезвычайную ситуацию с такой задержкой, и поручил правоохранительным органам разобраться.

Глава МЧС в среду предложил признать разлив топлива в Норильске ЧС федерального уровня.