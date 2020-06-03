"Гринпис" оценил экологический ущерб от ЧП в Норильске в 6 млрд рублей

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Экологический ущерб водным объектам на Таймыре от аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, по оценкам экспертов "Гринпис", может превысить 6 млрд рублей.

"По оценке главы Росприроднадзора, в реки попало 15 тысяч тонн дизельного топлива. Если применять методику Минприроды по оценке экологического вреда водным объектам, ущерб может составить более 6 млрд рублей. И это без учета повышающих коэффициентов", - сообщил программный директор российского Greenpeace Владимир Чупров, слова которого приводит пресс-служба.

В "Гринпис" отмечают, что "с помощью установленных боновых загрязнений удастся собрать только незначительную часть загрязнения, поэтому можно утверждать, что почти все дизельное топливо останется в окружающей среде".

Накануне экологи "Гринпис" сообщали, что авария на ТЭЦ в Норильске стала первой аварией такого крупного масштаба в заполярной Арктике. Сопоставимая по масштабам авария произошла 30 лет назад у берегов Аляски (авария танкера Exxon Valdez).

29 мая на ТЭЦ-3 "НТЭК", которая обеспечивает энергоснабжение Норильского промышленного района, произошла разгерметизация топливного бака и возгорание нефтепродуктов. Хранилище содержало более 21 тыс. тонн дизельного топлива, загрязняющая жидкость попала в ручей, который впадает в реку Амбарная.

3 июня президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам ликвидации разлива дизтоплива в Красноярском крае поручил правоохранительным органам разобраться в задержке информирования о ЧП на ТЭЦ ("дочки" "Норникеля") Норильска.

По факту разлива возбуждены три уголовных дела, в рамках которых задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК". Расследованием дела занимается центральный аппарат СК, оно поставлено на особый контроль Генпрокуратуры РФ.