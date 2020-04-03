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Спикер Мосгордумы назвал нарушителями "компанию из трех человек у подъезда"

Он добавил, что их будут штрафовать на 4000-5000 рублей

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Власти Москвы не преследуют задачи специально выискивать злостных нарушителей режима самоизоляции и собирать с них штрафы, заявил в эфире "Первого канала" спикер Мосгордумы Алексей Шапошников в пятницу.

Пандемия коронавируса

"У нас нет задачи никого записать в "злостники". Но если у подъезда сидит компания из трех человек, это будет нарушение. Это грозит штрафом 4000 рублей. Повторно - 5000 рублей", - объяснил он.

По его словам, сначала с такими нарушителями будут проводить разъяснительные беседы о правилах режима самоизоляции.

В полиции ситуацию видят иначе

"По состоянию на 3 апреля составлено 145 протоколов об административных правонарушениях по статье 19.4 КоАП (неповиновение законному требованию представителя власти. - ИФ.) в отношении лиц, которые допустили нарушения законодательства, связанного с соответствующими ограничениями", - сказал "Интерфаксу" начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД Москвы Владимир Васенин.

По его словам, в городе увеличено количество наружных нарядов полиции. "Сотрудники оказывают помощь врачам и бригадам скорой помощи, проверяют соблюдение режима самоизоляции гражданами, выявляют тех, кто прибыл из-за рубежа и нарушил предписание Роспотребнадзора", - сообщил Васенин.

"Сейчас мы активно информируем москвичей о введённых ограничительных мерах и призываем к сознательности, указываем на недопустимость и опасность пренебрежительного отношения к установленным запретам. (...) Особое внимание сотрудники уделяют лицам пожилого возраста и группам граждан ", - добавил он.

Закон о нарушении самоизоляции

1 апреля Мосгордума приняла закон о штрафах для нарушителей режима самоизоляции (5000 рублей - за повторное нарушение или за нарушение с использовнием автомобиля, машина должна быть эвакуирована на спецстоянку). Автор закона депутат Мосгордумы Кирилл Щитов заверял, что пока штрафовать будут только зараженных COVID-19, сознательно нарушающих режим самоизоляции, либо тех, кто должен выдержать двухнедельный карантин или к тем, что грубо игнорирует правила и может собраться компанией на шашлыки.

"Сейчас норма о штрафах за передвижение на автомобиле является "спящей", так как никакого ограничения на перемещения на личном транспорте в Москве мэром не введено", - заверял депутат.

3 апреля спикер Мосгордумы Алексей Шапошников сказал, что ездить в личной машине можно, но лучше в одиночку и сажать в нее сторонних пассажиров нельзя, так как это будет нарушением дистанции в полтора метра. В одном салоне могут находиться те, кто живет вместе и находится на совместной самоизоляции.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Мосгордума Алексей Шапошников Москва МВД Кирилл Щитов

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