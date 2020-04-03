Спикер Мосгордумы назвал нарушителями "компанию из трех человек у подъезда"

Он добавил, что их будут штрафовать на 4000-5000 рублей

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Власти Москвы не преследуют задачи специально выискивать злостных нарушителей режима самоизоляции и собирать с них штрафы, заявил в эфире "Первого канала" спикер Мосгордумы Алексей Шапошников в пятницу.

"У нас нет задачи никого записать в "злостники". Но если у подъезда сидит компания из трех человек, это будет нарушение. Это грозит штрафом 4000 рублей. Повторно - 5000 рублей", - объяснил он.

По его словам, сначала с такими нарушителями будут проводить разъяснительные беседы о правилах режима самоизоляции.

В полиции ситуацию видят иначе

"По состоянию на 3 апреля составлено 145 протоколов об административных правонарушениях по статье 19.4 КоАП (неповиновение законному требованию представителя власти. - ИФ.) в отношении лиц, которые допустили нарушения законодательства, связанного с соответствующими ограничениями", - сказал "Интерфаксу" начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД Москвы Владимир Васенин.

По его словам, в городе увеличено количество наружных нарядов полиции. "Сотрудники оказывают помощь врачам и бригадам скорой помощи, проверяют соблюдение режима самоизоляции гражданами, выявляют тех, кто прибыл из-за рубежа и нарушил предписание Роспотребнадзора", - сообщил Васенин.

"Сейчас мы активно информируем москвичей о введённых ограничительных мерах и призываем к сознательности, указываем на недопустимость и опасность пренебрежительного отношения к установленным запретам. (...) Особое внимание сотрудники уделяют лицам пожилого возраста и группам граждан ", - добавил он.

Закон о нарушении самоизоляции

1 апреля Мосгордума приняла закон о штрафах для нарушителей режима самоизоляции (5000 рублей - за повторное нарушение или за нарушение с использовнием автомобиля, машина должна быть эвакуирована на спецстоянку). Автор закона депутат Мосгордумы Кирилл Щитов заверял, что пока штрафовать будут только зараженных COVID-19, сознательно нарушающих режим самоизоляции, либо тех, кто должен выдержать двухнедельный карантин или к тем, что грубо игнорирует правила и может собраться компанией на шашлыки.

"Сейчас норма о штрафах за передвижение на автомобиле является "спящей", так как никакого ограничения на перемещения на личном транспорте в Москве мэром не введено", - заверял депутат.

3 апреля спикер Мосгордумы Алексей Шапошников сказал, что ездить в личной машине можно, но лучше в одиночку и сажать в нее сторонних пассажиров нельзя, так как это будет нарушением дистанции в полтора метра. В одном салоне могут находиться те, кто живет вместе и находится на совместной самоизоляции.