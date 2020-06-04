МИД РФ пригрозил Украине ответом на расторжением аренды земли под посольские здания

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Россия направила в МИД Украины ноту, в которой выразила несогласие с решениями Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на земельные участки в Киеве, предназначавшиеся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции российского посла.

В комментарии Департамента информации и печати МИД России действия украинских властей названы недружественными. В заявлении сообщается, что 27 мая Киевская горадминистрация уведомила российское посольство о решении о расторжении договоров аренды на 3 земельных участка, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла.

В российском МИД отметили, что упомянутые договоры аренды были заключены в 1999 году во исполнение Соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины об условиях размещения и обслуживания дипломатических представительств РФ на Украине и Украины в РФ от 19.11.1998 г., в отношении которого украинская сторона подтвердила, что "каждый действующий договор является обязательным для его участников и должен добросовестно выполняться"