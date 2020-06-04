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Экс-сотрудник белгородского УФНС получил 4,5 года колонии за хищение 46 млн рублей

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Белгорода признал бывшего начальника отдела УФНС России по Белгородской области виновным в крупном хищении бюджетных средств через подконтрольные коммерческие структуры путем незаконного возмещения НДС. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Следствие установило, что начальник камерального отдела УФНС России по Белгородской области А. Соклаков и руководитель ООО "Каскад" В. Жевлаков сговорились и похитили из федерального бюджета более 46 млн рублей. Соклаков, кроме того, покровительствовал деятельности подконтрольных Жевлакову коммерческих структур, говорится в сообщении.

За совершение преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 2 статьи 173.1, части 4 статьи 159 УК РФ, суд назначил Соклакову наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 600 тыс. рублей, Жевлаков приговорен к лишению свободы на 3 года со штрафом в размере 500 тыс. рублей.

По информации ведомства, изъятые сотрудниками УФСБ России в ходе следственных действий деньги и недвижимое имущество у Соклакова (6 объектов недвижимости рыночной стоимостью 7,3 млн рублей) и Жевлакова (3 объекта недвижимости и 2,2 млн рублей) конфискованы в доход государства. Гражданский иск в размере 46 млн рублей подсудимыми удовлетворен в полном объеме.

Приговоры суда вступили в законную силу.

Белгород ФНС

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