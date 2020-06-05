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Осужденному пожизненно экс-сотруднику ЮКОСа Пичугину в третий раз отказали в помиловании

Осужденному пожизненно экс-сотруднику ЮКОСа Пичугину в третий раз отказали в помиловании
Фото: Анна Майорова/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Комиссия по помилованию Оренбургской области 4 июня отказала в удовлетворении ходатайства о помиловании бывшему главе отдела внутренней экономической безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину, сообщил "Интерфаксу" один из членов комиссии.

По его словам, отрицательное решение было вынесено из-за особой серьезности и опасности совершенных преступлений. Это уже третье отклоненное прошение Пичугина о помиловании.

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Пичугин был задержан в 2003 году по подозрению в убийстве и нескольких покушениях. В 2005 году Мосгорсуд на основании вердикта присяжных признал Пичугина виновным в убийстве супругов Гориных, в покушении на жизнь бывшего начальника управления общественных связей мэрии Москвы и бывшего советника главы ЮКОСа Михаила Ходорковского Ольги Костиной, а также в избиении бывшего начальника управления делами ЗАО "Роспром" Виктора Колесова. Пичугин получил 20 лет колонии строгого режима.

Позже против Пичугина было возбуждено еще одно уголовное дело. В 2006 году Мосгорсуд приговорил его к 24 годам колонии строгого режима, признав виновным в организации в 1998 году убийства главы ТОО "Торговая фирма "Феникс" Валентины Корнеевой и мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.

Прокуратура обжаловала этот приговор в Верховном суде РФ, который отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. В итоге в 2007 году Мосгорсуд приговорил Пичугина к пожизненному заключению в колонии особого режима.

Экс-сотрудник ЮКОСа отбывает срок в колонии особого режима ИК-6 ("Черный дельфин") в Оренбургской области.

ЕСПЧ признал несправедливым процесс в РФ по делу Пичугина. Тем не менее, президиум Верховного суда отказался отправить его уголовное дело на пересмотр.

ЮКОС Алексей Пичугин

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