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Швейцарское посольство отправит российских детей с ретинобластомой на лечение в Лозанну

Перелеты оплатили чемпион зимней Олимпиады 1968 года Жан-Клод Килли и Виктор Вексельберг

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Швейцарское посольство в Москве сообщило, что с начала эпидемии помогает российским семьям, в которых есть дети с ретинобластомой - агрессивной формой рака сетчатки. Дипломаты организуют гуманитарные рейсы для отправки этих детей на лечение в Лозанну.

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В посольство обратились родители больных. Из-за запрета коммерческих рейсов они не смогли вывезти детей на лечение самостоятельно.

В результате 6 и 8 мая посольство организовало два рейса до Женевы десятерых детей в возрасте от года до 13 лет и их родителей. Следующие рейсы вылетят 9 и 15 июня: лечиться полетят еще двенадцать детей в возрасте от года до 12 лет. Перелеты оплатили чемпион зимней Олимпиады 1968 года Жан-Клод Килли и российский предприниматель Виктор Вексельберг.

"Быстрота проводимого лечения имеет решающее значение, так как ретинобластома развивается стремительно, и задержка в несколько недель серьезно угрожает зрению или даже жизни таких детей", - заявили в дипмиссии.

Лозанна Швейцария Москва Виктор Вексельберг коронавирус Жан-Клод Килли

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