У Ставропольского онкодиспансера, куда не пустили больных, установили для них палатку

Фото: Александр Погожев/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Зона ожидания с отапливаемой палаткой организована у Ставропольского онкологического диспансера для пациентов, которые ожидают своей очереди на прием, сообщили "Интерфаксу" в краевом Минздраве.

Накануне сообщалось, что диспансер отказался принять пациентов, прибывших в Ставропольский край из соседних регионов, из-за отсутствия справок о том, что они не контактировали с зараженными коронавирусом.

В Минздраве напомнили, что "губернатор распорядился, чтобы при направлении пациентов на госпитализацию из районов Ставрополья у них брали анализ на коронавирус на месте".

22 апреля в соцсетях появились жалобы от людей с онкозаболеваниями. Пациентов, прибывших в Ставропольский онкодиспансер из соседних регионов, отказались принимать из-за отсутствия справок о том, что они не контактировали с зараженными коронавирусом. Одна из пациенток сообщила "Интерфаксу", что ее не предупредили о необходимости иметь такую справку.

Вместе с тем, в диспансере агентству подтвердили, что "в соответствии с приказом главного врача в учреждении введен ограничительный режим приема". Приказ действует с 10 апреля и находится в открытом доступе на официальном сайте учреждения.

Из документа следует, что при направлении на госпитализацию, обследование или консультацию пациент должен иметь заключения об отсутствии пребывания в очаге или контакта с зараженным COVID-19, которую выдает лечащий врач. Прием пациентов с доброкачественными новообразованиями пока полностью приостановлен.

В Минздраве агентству пояснили, что такой режим работы в учреждении действует, чтобы не допустить распространения внутрибольничного инфицирования COVID-19 среди онкологических пациентов, наиболее подверженных риску заражения по причине ослабленного иммунитета.

Сотрудники онкодиспансера по телефону заранее предупреждают пациентов о необходимости иметь при себе указанную справку, заверили там.

В Ставропольском крае коронавирусом заражены 332 человека, из них 44 выздоровели. Пять пациентов умерли. Причина смерти четырех пациентов уже установлена: хронические заболевания, которые обострились на фоне заражения.