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Минздрав не будет перепрофилировать сердечно-сосудистые и онкоцентры под коронавирус

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что власти не намерены перепрофилировать под прием пациентов с COVID-19 стационары, которые оказывают помощь больным с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Мы очень трепетно относимся к многим направлениям в медицинской помощи. Онкологические стационары фактически все у нас продолжают работать", - сказал Мурашко на "круглом столе" в среду.

По его словам, также все профильные стационары сохраняются для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и ревматическими состояниями. Также сохраняются учреждения, где проводят жизнесберегающую терапию.

Он добавил, что сейчас, в основном, перепрофилированы учреждения, оказывающие плановую медицинскую помощь.

Министр также отметил, что период самоизоляции повлиял на структуру заболеваемости.

"Видимо, поведение людей отразилось, в том числе, и на обострении хронических заболеваний, и на возникновении новых заболеваний. Люди стали более осторожными. И это помогает системе здравоохранения", - сказал Мурашко.

Минздрав РФ коронавирус

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