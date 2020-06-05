Челябинские следователи проверят сопротивлявшегося полицейским человека без маски

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Магнитогорске следователи проверят инцидент с участием местного жителя, который применил силу к полицейскому и пытался сбежать. Сотрудник полиции сделал ему замечание за появление в общественном месте без маски, сообщили в ГУ МВД Челябинской области.

Патрульные застали нарушителя без маски 4 июня в одном из магазинов. Они сделали ему замечание. Он им грубо ответил.

После этого подозреваемый отказался проследовать за полицейскими для составления административного протокола, "а также применил физическую силу в отношении представителя власти и пытался скрыться". К нему применили спецсредства и задержали.

В отделе полиции на него составили протоколы по административным статьям о неповиновении законному требованию представителя власти и о невыполнении требований режима повышенной готовности.

Материалы о применении силы к полицейскому переданы в СКР. В МВД проходит внутренняя проверка по факту применения спецсредств к задержанному.

В областном управлении СК подтвердили, что идет доследственная проверка информации о применении силы к сотруднику полиции. По данным следствия, драку снял на телефон кто-то из прохожих.