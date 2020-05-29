Жительница Марий Эл пришла на рынок без маски и укусила полицейского

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - 38-летняя жительница поселка Параньга стала фигурантом уголовного дела после конфликта с полицейским на рынке. Ей вменили применение насилие к представителю власти (ч.1 ст. 318 УК), сообщило управление СКР по Марий Эл.

По версии следствия, 28 мая она пришла на рынок без маски. Участковый заметил ее в очереди и сделал замечание, объяснив, что она совершает административное правонарушение.

"Нарушительница отказалась представится, и попыталась уйти. Сотрудник полиции догнал ее, злоумышленница с целью воспрепятствования законным действиям представителя власти укусила его за кисть правой руки", - рассказали в СК.