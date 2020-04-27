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В полиции Москвы прокомментировали задержание нарушителей, гулявших с собакой

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Москве на детской площадке задержали четырех нарушителей самоизоляции. В пресс-службе ГУ МВД столицы уточнили, что один из них попытался скрыться и ударить полицейского. Кроме того, собака нарушителей укусила полицейского за руку.

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Инцидент произошел 26 апреля в районе Шаболовки, на улице Лестева. В полиции утверждают, что нарушители распивали алкоголь и на требования полицейских не реагировали. Гулявшая с ними собака без поводка и намордника укусила одного из полицейских.

"После предложения проследовать в территориальный отдел полиции для разбирательства один из нарушителей, 38-летний житель Москвы, попытался скрыться и несколько раз ударил сотрудника полиции, однако был задержан", - говорится в пресс-релизе.

На всех четверых нарушителей составили протоколы по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы (о нарушении требований по самоизоляции, введенных в связи с режимом повышенной готовности), и по статье 20.21 федерального КоАП (о появлении нетрезвым в общественном месте).

Материалы проверки по факту нападения на полицейского направлены в органы следствия, которыми было принято процессуальное решение.

Мужчине, который подрался с полицией, потребовалась медицинская помощь в стационаре. Двое полицейских с травмами также обратились к медикам и после осмотра продолжили службу.

В ГУ МВД Москвы напомнили, что статья 318 УК о применении насилия к представителю власти предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

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