Восьмой депутат Госдумы заразился коронавирусом

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Депутат "Справедливой России " Дмитрий Ионин сообщил, что у него диагностирован коронавирус.

"Сейчас (нахожусь - ИФ) в 24 горбольнице Екатеринбурга, решается вопрос о госпитализации, - сообщил Ионин "Интерфаксу" в пятницу.

Он сообщил, что накануне в четверг, 4 июня, с сильным кашлем обратился к врачам. Ему предварительно поставили диагноз пневмония и назначили тесты.

Ранее сообщалось о семи депутатах Госдумы, у которых был выявлен коронавирус.

Депутаты Леонид Калашников, Дмитрий Новиков (оба КПРФ), а также Светлана Максимова ("Единая Россия") и Оксана Пушкина уже выписаны из больниц. О своем заражении и госпитализации на прошлой неделе сообщил депутат Михаил Кульмин.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил об обнаружении антител к коронавирусу у пяти других депутатов. По его словам, "с теми, кто приобрел антитела, больше всего повезло фракциям ЛДПР, "Единой России" и КПРФ - их представители, пройдя тест, как раз показали, что такие антитела у них есть".

В мае депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко говорил, что из-за ситуации с коронавирусом нижняя палата парламента стала "искусственно созданным опасным местом, ведь депутаты слетаются со всей страны".

Чем известен депутат Ионин

Депутат Ионин вместе с коллегой из фракции "Справедливая Россия" Федотом Тумусовым является автором резонансного законопроекта о разблокировке мессенджера Telegram. Они предложили внести изменения в ст. 15.4 закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации", дополнив ее пунктом о том, что операторы связи не должны ограничивать доступ к тем интернет-сервисам, через которые госорганы распространяют официальную информацию в период действия режима повышенной готовности или ЧС.

Минкомсвязи законопроект не поддержало, сославшись на размытость формулировок и возможными после его принятия злоупотреблениями со стороны мессенджеров.