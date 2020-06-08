Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 01:12Заразились
на 07.06В России 467 673+8 984В мире 6 891 213+157 125

Глава Роспатента предрек появление лекарства от коронавируса к середине лета

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) получила десятки заявок на средства борьбы с коронавирусом, вероятно, лекарство появится уже к середине лета, заявил глава ведомства Григорий Ивлиев.

"За апрель и май мы получили более 90 заявок. Для этой тематики мы установили приоритетный порядок рассмотрения. Привлекли самых сильных специалистов, экспертов. В результате вместо 5-6 месяцев эти заявки удается рассмотреть за два месяца. Судя по валу заявок, лекарство к середине лета точно будет", - сказал Ивлиев в интервью "Российской газете", которое публикуется в понедельник.

Он уточнил, что уже выданы по одному патенту на вакцину, на диагностические тест-системы и на устройство для обеззараживания воздуха в помещении. Кроме того, сейчас на рассмотрении находятся более полусотни заявок на изобретения на терапевтические и профилактические средства для борьбы с коронавирусом, на средства дезинфекции.

"Также активно подаются заявки на средства индивидуальной защиты, но уже в качестве полезных моделей. Вообще весь этот вал идей и предложений настраивает на очень оптимистический лад", - заверил глава Роспатента.

По его словам, в Роспатенте специально создали базу научной информации, в которую внесли все, что имеет хоть какое-то отношение к COVID-19. Она помогает специалистам быстрее находить нужную для работы информацию.

Отвечая на вопрос, станет ли монополистом изобретатель лекарства или вакцины от коронавируса, Ивлиев заметил: "Вообще институт интеллектуальной собственности должен сплотить усилия и помочь в борьбе с коронавирусом, а не стать преградой... (Его препарат будет защищен от копирования) только в России, но ни одно патентное ведомство в другой стране никому больше такого же документа не выдаст: исключительный приоритет будет за нашим ученым".

Глава Роспатента обратил внимание на дату подачи заявки: "После нее у изобретателя есть ровно год, чтобы защитить свою интеллектуальную собственность в тех странах, где он считает нужным".

Хроника 09 января – 08 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Роспатент коронавирус

Новости по теме

Новости

"Роскосмос" завершил приём заявок в отряд космонавтов

Мэр Тольятти решил на Троицу простить активиста, на которого ранее подал иск

Что произошло за день: воскресенье, 7 июня

Главный раввин России заболел коронавирусом

Крупные российские авиакомпании готовятся возобновить международные полеты с 15 июля

Крупные российские авиакомпании готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
Авария на ТЭЦ в Норильске

Основные работы на месте разлива топлива в Норильске займут около двух недель

Пандемия коронавируса

В России зарегистрированы еще 8 984 случая COVID-19

В России зарегистрированы еще 8 984 случая COVID-19

Что случилось этой ночью: воскресенье, 7 июня

Северный флот провел учения АПЛ и дизельных подлодок в Баренцевом море

Что произошло за день: суббота, 6 июня

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');