Глава Роспатента предрек появление лекарства от коронавируса к середине лета

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) получила десятки заявок на средства борьбы с коронавирусом, вероятно, лекарство появится уже к середине лета, заявил глава ведомства Григорий Ивлиев.

"За апрель и май мы получили более 90 заявок. Для этой тематики мы установили приоритетный порядок рассмотрения. Привлекли самых сильных специалистов, экспертов. В результате вместо 5-6 месяцев эти заявки удается рассмотреть за два месяца. Судя по валу заявок, лекарство к середине лета точно будет", - сказал Ивлиев в интервью "Российской газете", которое публикуется в понедельник.

Он уточнил, что уже выданы по одному патенту на вакцину, на диагностические тест-системы и на устройство для обеззараживания воздуха в помещении. Кроме того, сейчас на рассмотрении находятся более полусотни заявок на изобретения на терапевтические и профилактические средства для борьбы с коронавирусом, на средства дезинфекции.

"Также активно подаются заявки на средства индивидуальной защиты, но уже в качестве полезных моделей. Вообще весь этот вал идей и предложений настраивает на очень оптимистический лад", - заверил глава Роспатента.

По его словам, в Роспатенте специально создали базу научной информации, в которую внесли все, что имеет хоть какое-то отношение к COVID-19. Она помогает специалистам быстрее находить нужную для работы информацию.

Отвечая на вопрос, станет ли монополистом изобретатель лекарства или вакцины от коронавируса, Ивлиев заметил: "Вообще институт интеллектуальной собственности должен сплотить усилия и помочь в борьбе с коронавирусом, а не стать преградой... (Его препарат будет защищен от копирования) только в России, но ни одно патентное ведомство в другой стране никому больше такого же документа не выдаст: исключительный приоритет будет за нашим ученым".

Глава Роспатента обратил внимание на дату подачи заявки: "После нее у изобретателя есть ровно год, чтобы защитить свою интеллектуальную собственность в тех странах, где он считает нужным".