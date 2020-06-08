В России коронавирус диагностирован еще у 8 985 человек

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост в России новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 8 985 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

У 36,6% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 476 658 случаев коронавирусной инфекции.

За сутки умерли 112 пациентов, таким образом, число летальных исходов достигло 5 971. Выздоровели 3 957 человек, всего вылечившихся уже 230 688. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (за вычетом всех выздоровевших и умерших) составляет порядка 240 тысяч. Россия по-прежнему на третьем месте в мире по числу заболевших. По данным Университета Джонса Хопкинса, на втором месте - Бразилия (691,7 тыс.), на первом - США (1,94 млн).

Ситуация в регионах

В Москве зарегистрирован 2 001 новый случай COVID-19 за сутки. Умер 51 человек, выздоровели 1633 пациента.

Еще 751 новый заболевший выявлен в Московской области, 326 - в Санкт-Петербурге, 305 - в Нижегородской области, 249 - в Свердловской области, 228 - в Воронежской области, 189 - в Ростовской области, 159 - в Красноярском крае, 137 - в Саратовской области, 131 - в Тыве.

Также 129 новых случаев COVID-19 выявлены в Ханты-Мансийском АО, 123 - в Челябинской области, 122 - в Смоленской области, 121 - в Архангельской области, по 117 - в Ивановской и Волгоградской областях, 114 - в Тульской области, 112 - в Дагестане, 110 - в Пензенской области, 102 - в Новосибирской области. В остальных регионах суточный прирост не превышает 100.