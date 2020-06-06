Новый российский препарат от COVID-19 зарегистрирован Минздравом

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Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Минздрав РФ зарегистрировал для применения в России еще один препарат для лечения осложнений новой коронавирусной инфекции, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.

"Препарат Левилимаб (торговое наименование "Илсира") стал вторым препаратом, зарегистрированным по ускоренной процедуре", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс".

Новый препарат показан пациентам с тяжелым течением заболевания, когда развивается одно из осложнений COVID-19 - так называемый цитокиновый шторм.

Цитокиновый шторм - избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов, в частности, лёгочной ткани, к тяжелому течению инфекции с возможным летальным исходом.

Как заявили в Минздраве, предотвращение развития цитокиного шторма крайне важно при лечении COVID-19.

Левилимаб (торговое наименование - ИЛСИРА), согласно информации в государственном реестре лекарственных средств, выпускается в форме раствора для подкожного введения. Произведен препарат ЗАО "Биокад" - российской фармацевтической компанией. Согласно информации на сайте производителя, изначально Левилимаб разрабатывался для лечения ревматоидного артрита, однако впоследствии выяснилось, что действующее вещество способно бороться с "цитокиновым штормом". Ранее в компании получили разрешение Минздрава на проведение клинического исследования Левилимаба у пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции.

Неделю назад в России было выдано первое регистрационное удостоверение на отечественный препарат для борьбы с COVID-19 - Авифавир. Производители утверждают, что при использовании лекарства симптомы коронавируса уходят вдвое быстрее. Они обещают поставить первые 60 тыс. курсов лекарства в больницы 11 июня.

Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным, что Авифавир будет поставляться для лечения пациентов в клиники бесплатно по ОМС, в том числе, некоторые частные.

В субботу оперштаб сообщил, что за последние сутки число заражений коронавирусом нового типа в России выросло на 8 855. Всего в стране на данный момент 458 689 случаев заболевания.