Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:37Заразились
на 07.06В России 467 673+8 984В мире 6 891 213+157 125

Бразилия перестала публиковать данные по общему числу случаев COVID-19

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Власти Бразилии перестали публиковать данные по общему числу случаев заражения коронавирусом в стране.

Как отмечает агентство Associated Press, работа сайта, на котором министерство здравоохранения Бразилии публикует статистику по заболеваемости COVID-19, была прервана в пятницу. В субботу сайт снова стал доступен, однако на нем перестали отображаться общие данные по количеству заболевших в отдельных штатах и в стране в целом. Теперь доступны только сведения о суточном приросте заболеваемости.

Президент Бразилии Жаир Болсонару на своей странице в твиттере сообщил, что прежняя статистика не позволяла оценить ситуацию в стране, а данные за сутки помогают видеть картину происходящего и принимать решения.

Накануне Болсонару заявил, что страна может выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) после того, как ее представитель Маргарет Харрис предупредила против излишней поспешности в снятии вызванных пандемией коронавируса ограничений. Президент считает, что COVID-19 не более опасен, чем вирус обычного гриппа, и выступает против введения в стране карантинных мер.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Бразилия занимает второе место в мире по числу заболевших коронавирусом: в стране зарегистрированы 672 846 случаев заражения. Умерли 35 930 человек. На первом месте - США (1 920 061 случай заболевания), на третьем месте - Россия (467 673 случая COVID-19).

Бразилия коронавирус

Новости по теме

Новости

Самолет ВМС США провел новую разведку вблизи российских баз в Сирии

В Европе задержали десятки человек после акций протеста против расизма

В Европе задержали десятки человек после акций протеста против расизма
Отравление Сергея Скрипаля

The Sunday Times сообщила о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

Глава правительства национального согласия Ливии Саррадж прилетит в Москву

Американский сенатор обвинил Китай в саботаже создания вакцины от COVID-19 на Западе

Что случилось этой ночью: воскресенье, 7 июня

Число протестующих в Вашингтоне не оправдало ожиданий Трампа

Число протестующих в Вашингтоне не оправдало ожиданий Трампа

Мэр округа Колумбия присоединилась к многотысячным протестам в Вашингтоне

Что произошло за день: суббота, 6 июня

Правительственные силы Ливии атаковали позиции Хафтара у порта Сирт

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');