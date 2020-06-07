Бразилия перестала публиковать данные по общему числу случаев COVID-19

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Власти Бразилии перестали публиковать данные по общему числу случаев заражения коронавирусом в стране.

Как отмечает агентство Associated Press, работа сайта, на котором министерство здравоохранения Бразилии публикует статистику по заболеваемости COVID-19, была прервана в пятницу. В субботу сайт снова стал доступен, однако на нем перестали отображаться общие данные по количеству заболевших в отдельных штатах и в стране в целом. Теперь доступны только сведения о суточном приросте заболеваемости.

Президент Бразилии Жаир Болсонару на своей странице в твиттере сообщил, что прежняя статистика не позволяла оценить ситуацию в стране, а данные за сутки помогают видеть картину происходящего и принимать решения.

Накануне Болсонару заявил, что страна может выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) после того, как ее представитель Маргарет Харрис предупредила против излишней поспешности в снятии вызванных пандемией коронавируса ограничений. Президент считает, что COVID-19 не более опасен, чем вирус обычного гриппа, и выступает против введения в стране карантинных мер.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Бразилия занимает второе место в мире по числу заболевших коронавирусом: в стране зарегистрированы 672 846 случаев заражения. Умерли 35 930 человек. На первом месте - США (1 920 061 случай заболевания), на третьем месте - Россия (467 673 случая COVID-19).