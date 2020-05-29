Менее четверти россиян выразили желание голосовать через интернет

Бумажный бюллетень на выборах предпочли бы около 70% россиян

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Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Голосование бумажным избирательным бюллетенем на следующих выборах сочли бы для себя самым подходящим вариантом большинство граждан РФ (69%), если бы было официально предложено выбрать способ голосования, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Исследование показало, что только 23% россиян предпочли бы проголосовать через Интернет, голосовать по почте стали бы 2% респондентов.

Согласно опросу ВЦИОМ, к самой идее электронного голосования одобрительно относятся 46% сограждан, наиболее позитивно настроена молодежь в возрасте 18-24 лет (71%). Среди россиян 25-34 лет эта доля составляет 51%.

В то же время 49% опрошенных скептически относятся к формату дистанционного голосования, особенно сограждане 35-44 лет, а также в возрасте 60 лет и старше - по 53% респондентов от данных возрастных категорий, отмечают социологи.

О принятии в России закона, позволяющего голосовать через интернет, оказались хорошо осведомлены 14% респондентов, 42% участников опроса что-то об этом слышали, но без подробностей. Ничего не знали о принятии такого закона 44% опрошенных, отмечают во ВЦИОМ.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 19 мая 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.