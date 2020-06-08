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Фонд Ахмата Кадырова раздаст деньги на выкуп 207 невест

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Фонд Ахмата Кадырова поможет 207 женихам, у которых из-за пандемии начались финансовые трудности, выкупить невест, сообщило Духовное управление мусульман Чечни. Фонд им предоставит на это деньги по поручению главы республики Рамзана Кадырова.

Во всех районах Чечни уже составлены списки таких женихов. Им всем дадут по 50 000 рублей на проведение свадьбы по местным традициям.

Также из-за коронавируса изменились правила проведения обряда. За невестой выезжают только две машины, собирается круг самых близких и родных.

Чечня Рамзан Кадыров коронавирус

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