Кадыров принял участие в заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 в Чечне

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров во вторник заслушал доклады о ситуации с развитием коронавируса в регионе.

"На первом после праздничных выходных совещании Оперштаба заслушал доклады ответственных лиц. В целом ситуация в больницах, а также в сфере экономики региона стабильна. Мы уже получили достаточно полезных знаний о борьбе с коронавирусом", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. К сообщению приложена фотография с совещания, на котором присутствует Кадыров.

Ранее источники "Интерфакса" сообщили, что Кадыров находится в Москве с подозрением на COVID-19.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что не располагает информацией о состоянии здоровья Кадырова, но обещал узнать о нем.