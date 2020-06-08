Путин поручил удешевить ж/д перевозку агропродукции

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин дал несколько поручений по итогам состоявшегося 20 мая совещания, посвященного текущей ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

Согласно информации на сайте Кремля, для стимулирования экспорта такой продукции, сырья и продовольствия правительство РФ совместно с ОАО "Российские железные дороги" и Российским экспортным центром к 1 августа должны будут рассмотреть вопрос о снижении стоимости перевозки.

Кроме того, для снижения стоимости рыбной продукции кабинету министров вместе с государственной корпорацией "Росатом" и РЖД до 1 июля поручено проработать вопрос об удешевлении доставки с Дальнего Востока в европейскую часть России, используя Северный морской путь.