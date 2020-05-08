Эксперты оценили в 54% падение выручки российских предприятий МСБ в апреле

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Оборот малого и среднего бизнеса в России упал на 54% в апреле по сравнению с показателем за апрель 2019 года, подсчитали аналитики IT-компании "Эвотор".

По их данным, снижение покупательского спроса началось еще в марте - торговые точки потеряли 10% от своей прошлогодней выручки.

Наиболее сильно пострадал сегмент торговли непродовольственными товарами, модная индустрия и сфера услуг. Значительное снижение оборотов на фоне пандемии в этих сегментах началось уже в марте, говорится в сообщении "Эвотора".

Выручка фитнес-центров в апреле упала на 90% (в марте на 19%), магазинов одежды - на 88% (в марте на 28%), обуви - на 87% (в марте на 41%), салонов красоты - на 85% (в марте на 22%), стоматологических центров - на 72% (в марте на 9%). Магазины домашнего текстиля снизили оборот на 77% (в марте на 14%), оптики - на 72% (20%), магазины цветов - на 65% (6%), ювелирные магазины - на 52% (в марте был рост на 1%).

Выручка турагентств в апреле упала на 89% (в марте на 55%), а мини-гостиниц - на 72% (в марте на 25%).

Оборот магазинов электроники снизился на 52% (в марте был рост на 1%), магазинов стройматериалов - на 51% (в марте снижение на 1%), хозяйственных магазинов - на 38% (в марте снижения не было), магазинов канцтоваров - на 42% (в марте снижения не было), зоомагазинов - на 36% (в марте - на 11%).

Выручка столовых в апреле уменьшилась на 65% (в марте на 17%), пекарен - на 43% (10%).

Стремление российских потребителей экономить отразилось и на товарах повседневного спроса. В апреле обороты несетевых супер- и минимаркетов уменьшились на 30% (в марте на 11%), специализированных продуктовых лавок (овощных, мясных и т.п.) - на 16% (в марте снижения не было), алкомаркетов - на 16% (в марте на 3%), табачных киосков - на 29% (9%).

"От пандемии пострадали практически все сегменты малого бизнеса", - отметил гендиректор "Эвотора" Андрей Романенко (его слова приводятся в сообщении).

Сейчас список пострадавших отраслей составляется на основе кодов ОКВЭД, но есть более объективные критерии оценки ущерба от кризиса, считает он. "В список господдержки необходимо включать все предприятия, принудительно закрытые государством, а также предприятия, выручка которых упала в апреле 2020 года более чем на 30% относительно средневзвешенной выручки за месяц в IV квартале 2019 года", - заявил Романенко.

В Москве из-за более жестких ограничительных мер торговый оборот малого бизнеса сократился в апреле на 79% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год. Выручка несетевых супер- и минимаркетов упала на 75%, пивных магазинов - на 40%, алкомаркетов - на 30%.

Оборот фитнес-центров в Москве упал на 97%, магазинов обуви - на 97%, одежды - на 93%, салонов красоты - на 92%, турагентств и столовых - на 89%, оптик и магазинов цветов - на 86%, мини-гостиниц и ювелирных магазинов - на 84%, стоматологий - на 82%, табачных киосков - на 80%, специализированных продуктовых лавок - на 67%, зоомагазинов - на 63%, магазинов электроники и хозяйственных - на 60%, несетевых аптек - на 53%.

Для анализа использовались данные онлайн-касс "Эвотор" - более 650 тыс. устройств по России. Сравнивался ежемесячный оборот по онлайн-кассам в 2020 и 2019 годах с поправкой на рост базы.