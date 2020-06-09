В мэрии заявили о стабилизации на рынке труда Москвы

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Москве стабилизируется ситуация на рынке труда, с 29 мая по 5 июня стало снижаться количество предполагаемых к увольнению работников, заявил заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

"В период с 29 мая по 5 июня количество работников, находящихся в простое, режиме неполного рабочего дня и в отпусках без сохранения заработной платы, также сократилось на 3%", - добавил он.

По его словам, по мере возвращения к нормальной жизни в мэрии ожидают увеличения темпов восстановления экономики.

"Работа в условиях серьезных ограничений стала для экономики Москвы настоящим стресс-тестом. По итогам первых шагов восстановления работы в очном режиме мы видим, что нам удалось заложить достаточный запас прочности: Москва, как экономическая экосистема, и как один из мировых экономических центров, достойно проходит этот период", - сказал Ефимов.

Оперативно вернуться к росту городу удалось, по его словам, "за счет диверсифицированной структуры экономики, своевременных мер поддержки правительства Москвы и максимальной открытости".

Вице-мэр отметил, что рост оборота предприятий торговли и услуг весной 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года вырос на 6,9%.

"Это означает, что мы отыграли падение периода самоизоляции. В частности, в мае 2020 года увеличение среднесуточного оборота к предыдущему месяцу составило +10,3% (+7,8% май 2020 года к маю 2019 года) ", - подчеркнул Ефимов.

1-7 июня в мэрии отмечали оживление спроса, оборот предприятий торговли и услуг вырос на 3,2% к предыдущей неделе 25-31 мая, добавил он.

"В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года среднесуточный оборот увеличился на 20,1%. Розничная торговля за неделю с 1 по 7 июня по показателю "среднесуточный оборот" прибавила +16,7% по сравнению с предыдущей неделей. Оптовая торговля за тот же период нарастила среднесуточный оборот более чем на 30%",- сказал он.

По словам Ефимова, сигналом позитивных изменений в экономике города стало восстановление наиболее пострадавших от введения ограничительных мер отраслей.

"Их среднесуточный оборот за неделю 1-7 июня увеличился на 14,3% к предыдущей неделе (25-31 мая)", доля малого и среднего предпринимательства в общем обороте выросла на 2,1 п.п. и составила 18,8%",- отметил он.