Нефтепродукты впитались в почву на несколько сантиметров из-за аварии на ТЭЦ в Норильске

На месте ликвидации последствий разлива топлива в Норильске Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Группа красноярских ученых, созданная для оценки экологических последствий разлива топлива из-за аварии на ТЭЦ в Норильске (Красноярский край), обнаружила, что нефтепродукты проникли в почву на глубину не менее 2-5 см, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"По результатам исследования проб территория загрязнения охватывает поймы ручья Безымянного, рек Далдыкан и Амбарная. Глубина проникновения нефтепродуктов в почву предварительно составляет не менее 2-5 см. Визуально площадь загрязнения пойменных почв составляет не менее 5 кв. км", - говорится в сообщении.

За неделю специалисты исследовали долины ручья Безымянного, находящегося в непосредственной близости от площадки ТЭЦ, реки Далдыкан и Амбарная, озеро Пясино и исток реки Пясины.

Группа исследователей сформировали по поручению губернатора Александра Усса. В нее вошли представители Института экологии и географии Сибирского федерального университета (СФУ), Института фундаментальной биологии и биотехнологии, а также органов власти.

"Анализ проб воды и почвы позволит в короткие сроки разработать перечень мероприятий, которые помогут восстановить водные объекты и их экосистему. Группа экспертов будет работать на истоке и среднем течении реки Пясины длительное время. Ситуация будет мониториться", - проводят в пресс-службе слова члена экспертной группы, директора Института экологии и географии СФУ Руслана Шарафутдинова.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов на проезжую часть технологической дороги, в результате чего загорелся ехавший по ней автомобиль.

По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в воду рек Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту происшествия возбуждено четыре уголовных дела, арестован начальник цеха ТЭЦ. 3 июня разлив топлива в Норильске объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.