Красноярский губернатор назвал дезинформацией первые сообщения о ЧП в Норильске

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Первые донесения о происшествии на ТЭЦ-3 в Норильске были явной дезинформацией, призванной скрыть масштабы случившегося, заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.

"В течение двух суток из Норильска приходили донесения, которые были не донесениями, а были явной дезинформацией, которую объяснить иначе, как желанием скрыть происшедшее или масштабы происшедшего, нельзя", - сказал Усс журналистам.

Он также отметил, что в первом сообщении речь шла о столкновении автомобиля с ёмкостью для хранения дизельного топлива, что не соответствовало действительности.

"Я был там, на месте происшествия. Ну, знаете, это в принципе невозможно. Автодорога удалена от этой ёмкости как минимум на 50 метров. Между ёмкостью и автодорогой находится большой ров бетонный, и кроме этого, еще стоит мощный металлический забор", - пояснил глава региона.

При этом, по словам Усса, во втором сообщении об инциденте в Норильске, которое пришло через сутки, было указано, что экологического ущерба прилегающей территории нет.

"В донесении черным по белому сказано, что характерного запаха дизельного топлива, а также пятен топлива на водной поверхности не обнаружено, экологический ущерб прилегающей территории отсутствует. Остается только развести руками", - сказал Усс.

"Норильск от нас за 2 тысячи километров, и поступает такое донесение о совершенно рядовом событии, каких бывает десяток в день у нас в огромном крае. Возникает вопрос, откуда такая потеря зрения и обоняния? Ничем иным, кроме как специальным умыслом на сокрытие масштабов происшедшего, я это объяснить не могу", - подчеркнул губернатор.

Как сообщалось, 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") из-за проседания свайного фундамента разгерметизировался один из резервуаров и разлились горюче-смазочные материалы на проезжую часть технологической дороги. В результате загорелся едущий по ней автомобиль.

По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту происшествия возбуждено четыре уголовных дела. Арестован начальник цеха ТЭЦ, ему предъявили обвинение. 3 июня разлив топлива в Норильске объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.