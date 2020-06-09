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Пульмонолог Чучалин сообщил о подрыве иммунитета у переболевших COVID-19

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Коронавирус не проходит бесследно и вызывает у переболевших проблемы с иммунитетом и увеличивает восприимчивость к другим заболеваниям, заявил директор НИИ пульмонологии академик Александр Чучалин.

Пандемия коронавируса

"В результате иммунодефицита, образовавшегося у людей из-за затяжной инфекции, восприимчивость человека к другим заболеваниям, вирусным или бактериальным, будет достаточно высокая", - сказал он "Интерфаксу".

По его словам, это ставит перед врачами вопрос о том, как Россия переживет осенне-зимний период инфекций.

Кроме того, коронавирус вызывает воспаление и повреждение внутренних стенок сосудов. Это приводит к образованию тромбов, которые несут угрозу нормальному функционированию сердца и головного мозга, объяснил академик.

В связи с этим Чучалин намерен инициировать созыв специального заседания ученых, чтобы на нем четко сформировать рекомендации, как нужно подготовить россиян к осени после коронавируса и снизить заболеваемость инфекциями - как вирусными, так и бактериальными и грибковыми.

Инфекционный центр в Новой Москве

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В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Хроника 09 января – 09 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Александр Чучалин НИИ пульмонологии коронавирус

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