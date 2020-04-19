Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:15Заразились
на 19.04В России 42 853+6 060В мире 2 317 759+77 568

Звезде Бродвея пришлось ампутировать ногу из-за осложнений от коронавируса

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Жена актера канадского актера Ника Кордеро сообщила, что ее супругу пришлось ампутировать правую ногу после осложнений, вызванных коронавирусом.

Как напоминает CNN, звезда Бродвея, номинант на премию "Тони" борется с COVID-19 более двух недель.

Его супруга Аманду Кутс написала в своем инстаграме, что у Кордеро начали образовываться тромбы сосудах, препараты, разжижающие кровь, не помогли, и было принято решение об ампутации.

Как сообщает ABC News, Кордеро был госпитализирован 31 марта, он без сознания и на аппарате ИВЛ.

Ник Кордеро был номинирован на "Тони" за роль в постановке "Пули над Бродвеем", основанной на одноименном фильме Вуди Аллена.

Кроме того, он появлялся в сериалах "Голубая кровь", "Закон и порядок. Специальный корпус" и др.

США Бродвей коронавирус

Новости

Лукашенко предположил, что "бог правильно стукнул людям по голове" в связи с COVID-19

Рост заболеваемости COVID-19 на Украине связали с посещением церквей в Вербное воскресенье

Рост заболеваемости COVID-19 на Украине связали с посещением церквей в Вербное воскресенье

МКС спустили ближе к Земле перед прибытием космического грузовика "Прогресс"

Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 апреля

Число жертв коронавируса в мире превысило 160 тысяч человек

Трамп готов поставить аппараты ИВЛ Ирану

Трамп готов поставить аппараты ИВЛ Ирану

Православные празднуют Пасху

Более 19 тысяч человек умерли во Франции из-за COVID-19

Более 19 тысяч человек умерли во Франции из-за COVID-19

Что произошло за день: суббота, 18 апреля

Эксперты оценили точность тестов на коронавирус в 70%

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');