Звезде Бродвея пришлось ампутировать ногу из-за осложнений от коронавируса

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Жена актера канадского актера Ника Кордеро сообщила, что ее супругу пришлось ампутировать правую ногу после осложнений, вызванных коронавирусом.

Как напоминает CNN, звезда Бродвея, номинант на премию "Тони" борется с COVID-19 более двух недель.

Его супруга Аманду Кутс написала в своем инстаграме, что у Кордеро начали образовываться тромбы сосудах, препараты, разжижающие кровь, не помогли, и было принято решение об ампутации.

Как сообщает ABC News, Кордеро был госпитализирован 31 марта, он без сознания и на аппарате ИВЛ.

Ник Кордеро был номинирован на "Тони" за роль в постановке "Пули над Бродвеем", основанной на одноименном фильме Вуди Аллена.

Кроме того, он появлялся в сериалах "Голубая кровь", "Закон и порядок. Специальный корпус" и др.