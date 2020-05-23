Ученый посчитал, что каждый пятый москвич уже столкнулся с COVID-19

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Исследование на антитела позволяет сказать, что 15-20% москвичей уже столкнулись с новым коронавирусом, сообщил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Проведенное исследование позволяет нам сказать, на основе данных, которые прозвучали (глава Депздрава Москвы Алексей Хрипун озвучил, что у 12,5% москвичей есть антитела к коронавирусу - ИФ), что примерно 15-20% населения города Москвы уже столкнулись с данным возбудителем", - сказал он на пресс-конференции в субботу.

Гинцбург добавил, что количество инфицированных начало уменьшаться.

"Поэтому на основе этих данных можно прогнозировать ход и характер выхода из режима изоляции, в котором находится большинство сограждан и для поэтапногого восстановления экономического взаимодействия как внутри регионов, так и межрегиональных связей", - отметил ученый.

Хрипун позже снова пояснил, что иммунитет выявлен только у 12,5% москвичей, но также у кого-то выявляется другой показатель - иммуноглобулин - который позволяет сказать о том, что москвич столкнулся с вирусом, но "мы вернемся к этим цифрам через 2-3 недели, когда проведем этим пациентам параллельно исследование ПЦР".