Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:29Заразились
на 08.06В России 476 658+8 985В мире 7 118 471+108 124

Михаил Ефремов отпущен под подписку о невыезде после ДТП на Смоленской площади

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Актер Михаил Ефремов отпущен под подписку о невыезде после ДТП на Смоленской площади в результате которого погиб человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

Вечером 8 июня, вечером Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона получил травмы, его из кабины извлекали сотрудники МЧС. Утром 9 июня стало известно, что пострадавший умер. Источник "Интерфакса" уточнил, что причиной смерти стала большая кровопотеря после травм жизненно важных органов.

Ефремов был задержан на месте происшествия. Медицинское освидетельствование показало, что актер был пьян.

В его отношении возбудили уголовное дело ч.2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

ДТП с участием Михаила Ефремова в Москве

6
Москва МВД Михаил Ефремов МЧС

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 9 июня

Евгения Ройзмана госпитализировали с коронавирусом

Бывший главный бухгалтер "Газпрома" стала вице-президентом Газпромбанка

Что произошло за день: понедельник, 8 июня

На Таймыре солярка разлилась за пределы боновых заграждений на реках

На Таймыре солярка разлилась за пределы боновых заграждений на реках

"Газпром" заключил крупнейший в своей истории контракт на поставку в РФ

Авария на ТЭЦ в Норильске

Начальнику цеха норильской ТЭЦ предъявили обвинение по делу о разливе топлива

Начальнику цеха норильской ТЭЦ предъявили обвинение по делу о разливе топлива

Беглов пообещал в ближайшие дни огласить планы по снятию ограничений в Петербурге

Мишустин 22 июля представит в Госдуме отчет о работе правительства

Мишустин 22 июля представит в Госдуме отчет о работе правительства

В Заполярье произошел разлив 10 тонн нефти из аварийной скважины

В Заполярье произошел разлив 10 тонн нефти из аварийной скважины
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');