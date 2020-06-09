В Кремле назвали смертельное ДТП с Ефремовым чудовищным случаем по вине пьяного водителя

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Кремле подчеркнули, что в случае с ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова речь идет об аварии со смертельным исходом, которую устроил пьяный водитель, и кто этот водитель - неважно.

"Здесь, к сожалению, речь идет о трагическом случае, чудовищном случае, когда пьяный водитель - и неважно, кто он, - устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чем идет речь", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во вторник.

Его спросили, что в Кремле думают в связи со словами о необходимости лишить Ефремова званий и регалий. "Об этом мы вообще не думаем", - ответил Песков.

Вечером 8 июня заслуженный артист РФ Ефремов стал виновником аварии на Смоленской площади в Москве. Он на своем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль "Лада" с грузовым отсеком.

Утром во вторник водитель "Лады" умер в больнице от травм и обильной кровопотери. По данным информированного источника, погибший - курьер интернет-магазина, доставляющего продукты на дом.

Ефремова задержали на месте происшествия, медосведетельствование показало наличие алкоголя в его крови. Впоследствии артист был отпущен под подписку о невыезде.

Первоначально в отношении Ефремова возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Позже дело было переквалифицировано на более тяжкое - на пункт "а", ч. 4 той же статьи (деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Адвокат артиста сообщил "Интерфаксу", что сразу же после ДТП Ефремов признал вину, но пока не ясно, признает ли он вину сейчас, поскольку "сегодня допрос не состоялся по техническим причинам".

56-летний Михаил Ефремов - советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, телеведущий, заслуженный артист РФ. Он является сыном создателя театра "Современник", народного артиста СССР Олега Ефремова. Известен критикой российской власти и чтением сатирических стихов о политике, в частности, в рамках проекта "Гражданин поэт".