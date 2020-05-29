Роспотребнадзор разрешил пускать в храмы после эпидемии не более 10 человек

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор разработал рекомендации по постепенному открытию религиозных учреждений для совершения богослужений, таинств и церемоний, соответствующий документ имеется в распоряжении "Интерфакса".

Открытие для прихожан храмов, мечетей, синагог и других культовых учреждений предлагается проводить в три этапа; одна из рекомендаций - ограничить число лиц, одновременно присутствующих в храме во время, когда там не проводятся богослужения.

Общие требования

На всех этапах развития эпидемической ситуации Роспотребнадзор рекомендует ограничить участие в богослужениях, обрядах и церемониях, проводимых в помещениях, лиц из группы риска, то есть тех, кому больше 65 лет, и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. На всех этапах должно сохраняться обязательное ношение защитных масок. Священнослужителям рекомендовано надевать маски во время таинства исповеди.

Остается и требование социального дистанцирования не менее 1,5 метра между людьми в помещениях и на территории религиозных организаций, с соответствующей разметкой. В этом же ряду и другие санитарные меры, такие как регулярное проветривание, антисептическая обработка рук при входе и пр.

Вне службы

Рекомендации предусматривают открытие приходских храмов (других религиозных организаций) для индивидуального посещения граждан вне времени богослужений. Эту будет возможно при стабилизации показателей заболеваемости и уровне охвата населения тестированием на COVID-19 не менее 70 на 100 тыс. населения (исходя из среднего значения за предыдущие 7 дней).

В этих случаях во внебогослужебное время предлагается ограничить число лиц, одновременно присутствующих в культовом сооружении: не более двух человек для храмов площадью до 100 кв. метров, пять человек для храмов площадью от 100 до 400 кв. метров и 10 человек для храмов площадью свыше 400 кв. метров.

При определении площади исключаются помещения, недоступные для посетителей: алтарь, солея, клиросы и подсобные помещения. При упомянутых выше условиях возможно совершение в храмах частных треб (отпевания, венчания, крестины и другие) при ограниченном присутствии близких людей.

Этапы

При переходе региона к первому этапу снятия ограничительных мер в храмах площадью не более 400 кв. метров рекомендуется совершать богослужения внутри культового сооружения в присутствии не более одного человека на 4 кв. метра, в храмах площадью более 400 кв. метров допустимо одновременное нахождение до 100 человек.

В регионах, перешедших ко второму этапу снятия ограничительных мер, в храмах площадью не более 800 кв. метров может быть не более одного человека на 4 кв. метра, площадью более 800 кв. метров - до 200 человек. На третьем этапе число присутствующих лиц в помещениях религиозных организаций не ограничивается. На протяжении первого-третьего этапов те, кто не попал в храм, могут находиться на прихрамовой территории с соблюдением социальной дистанции.

В монастырях рекомендовано допускать открытие для посещения верующими "одного храма при условии исключения нахождения посетителей на остальной монастырской территории и ограждения пути доступа от монастырских ворот до входа в храм".

Ранее председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов сообщил "Интерфаксу", что уже ведется работа по подготовке открытия храмов в Москве, это должны решать мэрия и главный санитарный врач, достигнув соглашения с патриархией.

В свою очередь, источник в Русской православной церкви подтвердил агентству, что рабочая группа при патриархе обсуждает сроки открытия храмов для прихожан и формат их работы в ближайшее время. "Предполагается, что этапы постепенного возвращения полноценной богослужебной жизни будут соотноситься с тремя этапами послабления санитарных мер, обозначенных Роспотребнадзором", - сказал собеседник "Интерфакса".

Православные церкви в Москве и Подмосковье были закрыты с началом Страстной недели - 13 апреля, и с тех пор богослужения в них совершались только в присутствии духовенства. Ранее были закрыты мечети и синагоги столичного региона. Аналогичные ограничительные меры были введены во всех регионах страны с неблагоприятной эпидемической обстановкой.