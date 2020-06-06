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Храмы Москвы открываются после карантина

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В эту субботу, накануне Троицы, храмы и монастыри Москвы откроют двери для прихожан впервые за почти два месяца ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.

Таким образом, православные смогут не только отметить предстоящий праздник, но и помянуть усопших близких, так как именно сегодня по церковному календарю Троицкая родительская суббота.

Запрет на посещение столичных храмов был установлен 13 апреля, в начале Страстной недели, по рекомендации санитарных властей и по благословению патриарха Кирилла. С тех пор богослужения совершались в присутствии одного лишь духовенства и необходимых волонтеров. Впервые в истории на пасхальных службах в Москве не было прихожан. Позже запрет продлевался еще дважды.

Поскольку не все священники своевременно откликнулись на призыв патриарха не пускать верующих в храмы из-за угрозы заражения коронавирусом, предстоятель Церкви распорядился ввести личную ответственность духовенства за нарушение мер профилактики.

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