Крым откроет курортный сезон для россиян 1 июля

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Крым начнет принимать туристов из других регионов России 1 июля, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Отели и другие средства коллективного размещения могут уже сегодня начинать продавать путевки. Соответствующий указ будет опубликован сегодня", - написал Аксенов на своей странице во "ВКонтакте" во вторник.

При этом он обратил внимание, что туристы и руководители объектов курортной сферы должны соблюдать меры безопасности и рекомендации Роспотребнадзора.

Ранее во вторник Аксенов сообщил, что с 15 июня отменяется обязательное помещение в обсерватор на две недели всех приезжих из других регионов России.

Крым в начале месяца начал подготовку к курортному сезону, который будет запускаться в три этапа. Первый предполагает открытие 15 июня санаториев и отелей исключительно для местных жителей.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей была введена 3 апреля и закончилась 17 мая. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 457 человек, 14 пациентов умерли.