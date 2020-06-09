Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:03Заразились
на 09.06В России 485 253+8 595В мире 7 118 471+108 124

Крым откроет курортный сезон для россиян 1 июля

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Крым начнет принимать туристов из других регионов России 1 июля, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Отели и другие средства коллективного размещения могут уже сегодня начинать продавать путевки. Соответствующий указ будет опубликован сегодня", - написал Аксенов на своей странице во "ВКонтакте" во вторник.

В РоссииМишустин объявил о готовности к постепенному открытию туристического сезонаЧитать подробнее

При этом он обратил внимание, что туристы и руководители объектов курортной сферы должны соблюдать меры безопасности и рекомендации Роспотребнадзора.

Ранее во вторник Аксенов сообщил, что с 15 июня отменяется обязательное помещение в обсерватор на две недели всех приезжих из других регионов России.

Крым в начале месяца начал подготовку к курортному сезону, который будет запускаться в три этапа. Первый предполагает открытие 15 июня санаториев и отелей исключительно для местных жителей.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей была введена 3 апреля и закончилась 17 мая. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 457 человек, 14 пациентов умерли.

Крым Сергей Аксенов

Новости по теме

Новости

В Думе после ДТП с Ефремовым предложили включить алкоголиков в регистр пациентов-хроников

Михаила Ефремова повезли на допрос

Михаила Ефремова повезли на допрос

Архангельские власти расторгли соглашение с компанией, строившей полигон в Шиесе

Крым с 15 июня отменит карантин для приезжих россиян, но оставит для украинцев

Крым с 15 июня отменит карантин для приезжих россиян, но оставит для украинцев
Экономический кризис

В Смольном ухудшили прогноз по безработице в Петербурге

Убивший педофила уфимец предстанет перед судом

Катастрофа "Боинга" под Донецком

Обвинение по делу MH-17 не увидело проблемы в отсутствии данных с радаров о попадании ракеты

Обвинение по делу MH-17 не увидело проблемы в отсутствии данных с радаров о попадании ракеты

Попова выразила надежду, что дети вернутся на учебу в школу 1 сентября

Патрушев предупредил, что авария на ТЭЦ в Норильске на руку желающим дискредитировать Россию

ДТП с участием Михаила Ефремова

Ефремов готов "посильно помогать" семье погибшего в ДТП водителя

Ефремов готов "посильно помогать" семье погибшего в ДТП водителя
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');