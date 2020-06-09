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Крым с 15 июня отменит карантин для приезжих россиян, но оставит для украинцев

Крым с 15 июня отменит карантин для приезжих россиян, но оставит для украинцев
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Обязательное помещение в обсерватор на две недели для приезжих из других регионов России отменяется в Крыму с 15 июня, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"С 15 июня отменяется обязательная обсервация для приезжающих на территорию республики Крым из других субъектов Российской Федерации. При этом обсервация для приезжающих из-за рубежа сохраняется, в том числе для въезжающих с территории Украины", - написал Аксенов на своей странице Вконтакте во вторник.

Также с 15 июня в Крыму полностью снимается режим самоизоляции, который с середины мая продолжал действовать для пожилых граждан.

Всех прибывающих в Крым из других регионов РФ начали помещать в обсерваторы в середине апреля. В мае содержание там сделали платным, но потом отменили эту меру.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей была введена 3 апреля и закончилась 17 мая для всех, кроме некоторых категорий граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 457 человек, 14 пациентов умерли.

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