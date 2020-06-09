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Кафе и музеи в Крыму откроются 15 июня

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов внес во вторник изменения в указ о режиме повышенной готовности, предполагающие снятие запрета на ряд видов деятельности.

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В документе, опубликованном на сайте правительства республики, перечислены виды деятельности, запрет на которые продлен до 1 июля. Нельзя проводить массовые мероприятия, организовывать выезд детских групп за пределы республики, проводить конференции и выставки, закрытыми остаются кинотеатры, парки аттракционов и тренажерные залы (за исключением индивидуальных занятий).

Таким образом, из указа, который вступит в силу 15 июня, исключен запрет на работу музеев и кафе с ресторанами, летние веранды которых принимают гостей с начала месяца. Источник в правительстве Крыма подтвердил агентству "Интерфакс", что эти объекты смогут открыться в середине июня.

Из указа полностью исключено упоминание о самоизоляции, при этом масочный режим в общественных местах сохраняется до особого распоряжения.

Как сообщалось, Крым в начале июня начал подготовку к курортному сезону, который будет запускаться поэтапно. Первый этап предполагает открытие 15 июня санаториев и отелей исключительно для местных жителей. На втором этапе с 1 июля на полуостров смогут приехать жители других регионов РФ, началась продажа путевок.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 457 человек, 14 пациентов умерли.

Крым Коронавирус

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