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Туристам в Карелии разрешили посещать достопримечательности группами до 10 человек

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Глава Карелии Артур Парфенчиков с 9 июня разрешил всем туристическим объектам принимать группы до десяти человек, в том числе с заходом в помещения. Посетителей он обязал носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

У персонала должны быть также защитные очки или экраны для лица, добавил глава региона во "ВКонтакте".

Также правительство Карелии отменило ограничения для турбаз и домов отдыха в Сортавальском, Лахденпохском и Питкярантском районах. Со вторника туристы могут находиться на этих территориях менее месяца, при условии проживания в отдельных коттеджах или номерах с отдельными входами. До этого постояльцев туда заселяли на срок не менее месяца, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции.

Губернатор напомнил, что постояльцы могут принимать пищу только в номерах или на открытом воздухе и что у них в распоряжении должны быть маски, перчатки и антисептики. Администраторы баз и гостиниц должны вести журнал контроля температуры. Персонал должен работать масках, перчатках, одноразовых халатах, а также очках или лицевых защитных экранах.

Парфенчиков разрешил открыть парки культуры и отдыха, организовывать игры на открытом воздухе, таких как пейнтбол, лазертаг, кидбол, страйкбол, также при соблюдении социального дистанцирования, с обязательной дезинфекцией оборудования и экипировки.

Правительство также определило, что с 22 июня в магазинах, где кассиры работают без лицевых экранов или защитных очков, должны быть установлены защитные перегородки высотой не менее 2,2 метров от пола и шириной не менее 1,5 метров.

Ограничения для туристического бизнеса Карелии дейстовали с 28 марта. В апреле и мае в республике работали всего 10% от общего числа объектов размещения.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Парк Леголенд в Берлине вновь открыт для посетителей
Карелия коронавирус Артур Парфенчиков

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