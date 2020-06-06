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В Карелии с 8 июня уберут поставленные из-за коронавируса на трассах КПП

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - С 8 июня перестают работать контрольно-пропускные пункты на пяти федеральных трассах в Карелии, сообщил в субботу глава республики Артур Парфенчиков.

"КПП выполнили свою задачу, в том числе позволили, нам контролировать потоки въезжающих в период майских праздников", - написал он в соцсетях.

По его словам, сейчас, когда возобновлена работа почти всех отраслей экономики Карелии, общественного и железнодорожного транспорта, авиасообщение, контроль въезда по автомобильным трассам утратил эффективность.

Пандемия коронавируса

8 июня с 8:00 по Москве перестанут действовать КПП на 155-м километре дороги А-121 "Сортавала", на 270-м километре трассы Р-21 "Кола", 394-м километре дороги А-119 Вологда - Медвежьегорск. Ранее прекратили работать пропускные пункты еще на двух трассах.

Парфенчиков отметил, что снятие контрольных пунктов не означает отмену остальных требований к въезжающим в Карелию. По его словам, они по-прежнему должны сообщать о своем прибытии на горячую линию минздрава: 8-800-201-06-57 и в течение 14 дней находиться на самокарантине.

По данным оперативного штаба на 6 июня, в Карелии подтверждены 614 случаев коронавируса, три человека скончались.

Хроника коронавируса. Июнь.

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