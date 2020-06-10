На Камчатке запретили продавать детям зажигалки и газовые баллоны

Принятый закон направлен на борьбу с детской токсикоманией

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Депутаты Законодательного Собрания Камчатского края в среду приняли закон о запрете продажи газовых смесей и зажигалок детям и подросткам, сообщает пресс-служба краевого парламента.

"Под запрет попали товары для личных и бытовых нужд, содержащие сжиженный углеводородный газ. В частности, несовершеннолетним в Камчатском крае не будут продавать газовые зажигалки, а также баллоны, используемые для заправки бытовых туристских плит и зажигалок", - приводятся в сообщении слова одного из разработчиков закона, депутата Татьяны Ткаченко.

Ткаченко пояснила, что закон направлен на борьбу с детской токсикоманией. По ее данным, в России в последние годы выросло число смертей несовершеннолетних от так называемого сниффинга - вдыхания газа из баллонов. Так, в 2016 году сниффинг стал причиной смерти 65 подростков, за 2018-2019 годы - 267 детей, большинству из которых было от десяти до 17 лет. В Камчатском крае с 2016 года от сниффинга погибли десять детей, добавила депутат.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.