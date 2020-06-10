Мосгордума запретила продавать подросткам товары, содержащие сжиженный газ

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Мосгордума одобрила изменения в столичное законодательство, предусматривающие ограничение продажи подросткам товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы и запрет пропаганды сниффинга (вдыхание газа, новый вид токсикомании).

Редактор законопроекта депутат Кирилл Щитов сказал на заседании, что московский закон направлен на профилактику распространения сниффинга. Он сообщил, что от сниффинга в России умерло 267 детей только за последние 2 года.

"Дело в том, что по материалам СКР, который первым обратил внимание на необходимость законодательного решения проблемы, 90% детей, по которым подтверждены факты сниффинга - это совершенно обычные дети из полных семей, учившиеся в школе или колледже, не имевшие проблем ни в школе, ни на улице",- сказал депутат.

Мосгордума также приняла в целом проект федерального закона "О внесении изменений в КоАП РФ". Законопроект в установленном порядке будет внесён на рассмотрение в Госдуму.

Документ предусматривает административную ответственность за несоблюдение ограничения продажи несовершеннолетним потенциально опасных товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводородные газы. Наказывать граждан предполагается административным штрафом в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.