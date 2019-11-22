Патрушев назвал неблагоприятными перспективы развития ситуации в мире

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Военно-политическая ситуация в мире развивается очень быстро и во многом в неблагоприятном направлении, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев после заседания Совета.

По его словам, в связи с этим на заседании обсуждалось совершенствование военной организации России, а президент Владимир Путин сформулировал приоритеты ее развития.

На заседании также обсуждался проект новой концепции развития Вооруженных сил, он был одобрен и будет доработан до 30 марта 2020 года. Военная доктрина страны может быть скорректирована в случае необходимости, отметил Патрушев.

Путин в Совбезе поставил задачу - продолжать укрепление и развитие военного потенциала страны в течение ближайших десяти лет.

11 ноября Патрушев заявил, что нежелание США работать над продлением договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и их возможный выход из договора по открытому небу негативно влияют "на предсказуемость военно-стратегической обстановки", в несколько раз увеличивают риски для человечества.