Почти 3,8 тыс. пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выздоровели еще 3796 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться... Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 113 533 человек", - сказала она журналистам в среду.

Ночью столичный оперативный штаб по контролю за коронавирусом сообщил, что за сутки в Москве скончались 56 пациентов с COVID-19, а общее число жертв инфекции достигло 3 085.