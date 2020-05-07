Глава РЖД рассказал о мерах по защите пассажиров от коронавируса

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Глава РЖД Олег Белозеров сообщил о принятых на железнодорожном транспорте мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"В пассажирском комплексе, безусловно, в полной мере выполняются требования Роспотребнадзора. Периодичность мероприятий по санитарной обработке увеличена в два раза", - сказал Белозеров в четверг на совещании по вопросам развития транспорта.

Он сообщил, что в поездах созданы необходимые условия для соблюдения требований по социальной дистанции. Для этого в поездах дальнего следования изменена система продаж мест. По его словам, все дальние поезда оснащены приборами дистанционного контроля температуры.

Белозеров заявил также, что дополнительные меры защиты организованы на всех 348 вокзалах РЖД, проводится ежечасная дезинфекция мест максимального потока пассажиров, выделены помещения для проверки путешественников с подозрением на коронавирус.

Глава РЖД сказал, что на Ленинградском вокзале в Москве реализуется пилотный проект термометрии в условиях плотного пассажиропотока. "Здесь мы надеемся получить положительные результаты, которые лягут в основу реализации концепции здорового пассажира", - заявил Белозеров.

Ранее на этом совещании президент РФ Владимир Путин сказал, что после спада эпидемии коронавируса понадобится серьезный анализ санитарных, профилактических мер во всех отраслях, в том числе и на транспорте.

"Важно, чтобы они (санитарные меры - ИФ) были соразмерны рискам и, главное, реально служили защите здоровья и безопасности граждан. Это всегда должно быть у нас на первом плане", - подчеркнул Путин.