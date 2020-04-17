Льготная ипотека под 6,5% затронет только новые кредиты и строящееся жилье

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Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых распространяется только на первичный рынок жилья, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что льготы не смогут получить граждане, уже взявшие ипотечные кредиты ранее.

"Средства, привлеченные новыми кредитами, пойдут на достройку жилья. Это позволит не допустить появления новых обманутых дольщиков, а также поддержит строительный бизнес", - добавил вице-премьер.

В четверг, 16 апреля, президент РФ Владимир Путин поручил запустить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса. Она будет распространена на квартиры стоимостью до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей в Москве и Петербурге.

Обратиться за такой ипотекой можно будет до 1 ноября текущего года. Остальную часть процентной ставки банкам будет субсидировать правительство. По предварительным оценкам, на реализацию программы уже в 2020 году потребуется направить около 6 млрд рублей.