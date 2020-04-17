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Льготная ипотека под 6,5% затронет только новые кредиты и строящееся жилье

Льготная ипотека под 6,5% затронет только новые кредиты и строящееся жилье
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых распространяется только на первичный рынок жилья, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что льготы не смогут получить граждане, уже взявшие ипотечные кредиты ранее.

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"Средства, привлеченные новыми кредитами, пойдут на достройку жилья. Это позволит не допустить появления новых обманутых дольщиков, а также поддержит строительный бизнес", - добавил вице-премьер.

В четверг, 16 апреля, президент РФ Владимир Путин поручил запустить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса. Она будет распространена на квартиры стоимостью до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей в Москве и Петербурге.

Обратиться за такой ипотекой можно будет до 1 ноября текущего года. Остальную часть процентной ставки банкам будет субсидировать правительство. По предварительным оценкам, на реализацию программы уже в 2020 году потребуется направить около 6 млрд рублей.

Марат Хуснуллин правительство

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