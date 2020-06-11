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Сдавать ЕГЭ решили на 10% меньше школьников, чем планировалось

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - После того, как правительство решило выдать всем школьные аттестаты за 11-й класс без сдачи ЕГЭ, число желающих сдать эти экзамены снизилось на 10%, сказал министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, до этого решения сдавать ЕГЭ собирались около 700 000 выпускников. После объявления, что аттестаты всем выдадут и так, число желающих сократилось до 640-650 000 .

Предпочтения сдающих по предметам остались прежними: больше всего школьников планируют сдать обязательный русский язык, на втором месте - обществознание, который традиционно является наиболее популярным предметом по выбору. Кроме того, продолжается отмечавшаяся ранее тенденция к увеличению доли выбравших естественнонаучные предметы, такие как биология, физика и химия.

Статистика по выбору предметов будет обнародована позже.

10 июня премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выдаче аттестатов выпускникам девятих и одиннадцатых классов без сдачи госэкзаменов. Ранее предполагалось, что ЕГЭ будет обязательным для тех, кто собирается поступать в вузы.

Кравцов пообещал, что выпускники получат аттестаты в ближайшие дни. Те, кто не успеет забрать документ 11 июня, в четверг, получат их 15 июня. Он отметил, что в некоторых регионах школьные аттестаты были выданы раньше срока.

Минпросвещения ЕГЭ Сергей Кравцов коронавирус Михаил Мишустин

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