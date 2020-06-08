Подавать заявления в вузы дистанционно можно будет с 20 июня

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Подать заявления на поступление в вузы можно будет с 20 июня, в том числе дистанционно, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Еще одна особенность этого года - возможность выпускникам школ уже с 20 июня подавать заявления о поступлении в вузы, причем сделать это можно будет и дистанционно, а по итогам сдачи ЕГЭ представить свой результат", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.

Он напомнил, что в этом году государственная итоговая аттестация и ЕГЭ разделяются. Так, все выпускники 9-х и 11- классов получат аттестат без сдачи экзаменов. Те из них, кто захочет продолжить обучение в среднепрофессиональных образовательных организациях, будут зачислены туда по результатам в аттестате. Те выпускники, которые хотят получить высшее образование, смогут сдать ЕГЭ - это собираются сделать более 736 тысяч школьников.

"29 и 30 июня состоится пробный экзамен. Мы проверим без участия детей, насколько технически отлажена система. Основной же экзаменационный период пройдет с 3 по 23 июля. Еще два дня - 24 и 25 июля - резервируем для ребят, у кого, например, в один день совпадут два экзамена. Кроме того, у тех школьников, которые по уважительным причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июле, будет возможность сдать экзамены в августе", - сказал премьер.

По его словам, такие гибкие сроки предусмотрены для того, чтобы регионы могли тщательнее подготовиться. Он подчеркнул, что необходимо, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе, предусмотреть все меры.

"Прошу Рособрнадзор и Минпросвещения обеспечить мониторинг ситуации в регионах и еженедельно докладывать о том, как проводится эта работа", - сказал Мишустин.