Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:17Заразились
на 08.06В России 476 658+8 985В мире 7 009 065+117 852

Подавать заявления в вузы дистанционно можно будет с 20 июня

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Подать заявления на поступление в вузы можно будет с 20 июня, в том числе дистанционно, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Еще одна особенность этого года - возможность выпускникам школ уже с 20 июня подавать заявления о поступлении в вузы, причем сделать это можно будет и дистанционно, а по итогам сдачи ЕГЭ представить свой результат", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.

В РоссииЕГЭ снова перенесут, сдавать его будут только поступающие в вузыЕГЭ снова перенесут, сдавать его будут только поступающие в вузыЧитать подробнее

Он напомнил, что в этом году государственная итоговая аттестация и ЕГЭ разделяются. Так, все выпускники 9-х и 11- классов получат аттестат без сдачи экзаменов. Те из них, кто захочет продолжить обучение в среднепрофессиональных образовательных организациях, будут зачислены туда по результатам в аттестате. Те выпускники, которые хотят получить высшее образование, смогут сдать ЕГЭ - это собираются сделать более 736 тысяч школьников.

"29 и 30 июня состоится пробный экзамен. Мы проверим без участия детей, насколько технически отлажена система. Основной же экзаменационный период пройдет с 3 по 23 июля. Еще два дня - 24 и 25 июля - резервируем для ребят, у кого, например, в один день совпадут два экзамена. Кроме того, у тех школьников, которые по уважительным причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июле, будет возможность сдать экзамены в августе", - сказал премьер.

По его словам, такие гибкие сроки предусмотрены для того, чтобы регионы могли тщательнее подготовиться. Он подчеркнул, что необходимо, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе, предусмотреть все меры.

"Прошу Рособрнадзор и Минпросвещения обеспечить мониторинг ситуации в регионах и еженедельно докладывать о том, как проводится эта работа", - сказал Мишустин.

Михаил Мишустин

Новости

Россиянам разрешили выезжать за границу к родственникам, на работу и лечение

Россиянам разрешили выезжать за границу к родственникам, на работу и лечение
Авария на ТЭЦ в Норильске

Нефтепродукты впитались в почву на несколько сантиметров из-за аварии на ТЭЦ в Норильске

Нефтепродукты впитались в почву на несколько сантиметров из-за аварии на ТЭЦ в Норильске
Изменение Конституции

Песков объяснил сбоем отсутствие поправки про "обнуление" на сайте о голосовании

Туристическая отрасль в регионах полноценно заработает с 1 июля

Туристическая отрасль в регионах полноценно заработает с 1 июля

Мишустин объявил о готовности к постепенному открытию туристического сезона

Стрелок с улицы Строителей умер в больнице

Стрелок с улицы Строителей умер в больнице
Пандемия коронавируса

В России коронавирус диагностирован еще у 8 985 человек

В России коронавирус диагностирован еще у 8 985 человек
Пандемия коронавируса

Башкирия приостановит "деизоляцию" из-за роста заболеваемости коронавирусом

Пандемия коронавируса

Эксперты заявили, что перенесшие COVID-19 нуждаются в реабилитации и длительном наблюдении

Эксперты заявили, что перенесшие COVID-19 нуждаются в реабилитации и длительном наблюдении

"Ъ" узнал об обсуждении сокращения выплат топ-менеджерам госкомпаний

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');