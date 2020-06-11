Мишустин подписал документ о выдаче аттестатов всем выпускникам школ 2020 года без экзаменов

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Выпускники девятых и 11-х классов российских школ в 2020 году получат аттестаты без сдачи итоговых экзаменов из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее постановление подписал премьер РФ Михаил Мишустин.

"Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году. Все российские школьники - и девятых, и одиннадцатых классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Там отмечается, что выпускники, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам в аттестате.

Решившие получить высшее образование смогут сдать ЕГЭ. Школы помогут им подготовиться к экзаменам в дистанционном режиме.

В правительстве пояснили, что привычный порядок государственной итоговой аттестации и вступительных испытаний пришлось изменить из-за пандемии коронавируса, чтобы обезопасить школьников и педагогов.

Мишустин также поручил министерству просвещения России и Рособрнадзору привести свои нормативные акты в соответствие с постановлением до 15 июня.

Ранее премьер РФ сообщил, что подать заявления на поступление в вузы без предоставления результатов ЕГЭ можно будет с 20 июня, в том числе дистанционно.

"Еще одна особенность этого года - возможность выпускникам школ уже с 20 июня подавать заявления о поступлении в вузы, причем сделать это можно будет и дистанционно, а по итогам сдачи ЕГЭ представить свой результат", - сказал Мишустин 8 июня на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.

"Основной экзаменационный период пройдет с 3 по 23 июля. Еще два дня - 24 и 25 июля - резервируем для ребят, у кого, например, в один день совпадут два экзамена. Кроме того, у тех школьников, которые по уважительным причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июле, будет возможность сдать экзамены в августе", - сказал премьер.